اخبار ليبيا الان

المؤقتة تحدد موعد عطلة “يوم الشهيد”

تم النشر منذُ 18 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الحكومة المؤقتة يومي الأحد والإثنين القادمين الموافقين 15 – 16 سبتمبر عطلة رسمية بمناسبة ذكرى “يوم الشهيد” الذي يصادف يوم الإثنين.

ويستثنى من قرار العطلة المؤسسات والجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها التواجد بمقراتها خلال الأيام المذكورة.

وأوضحت الحكومة أن عطلة الأحد جاءت تنفيذاً لأحكام المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل، بمنح إجازة ليوم العمل الواقع بين العطلة الأسبوعية والعطلة الرسمية.

ونوهت الحكومة في بيان رسمي، الجمعة، بأن عطلة يوم الأحد ستُخصم من رصيد الإجازات السنوية للموظفين الخاضعين للقرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • لو كان الشهيد عمر المختار حيا لقال لكم اخرجوا الطليان من مصراطة بدلا من اى اجازة فبعد ان طردهم القذافى اعادهم الخوان المفسدين

    رد

  • قال لى احد الليبين القدماء انه اثناء الاحتلال الايطالى لليبيا مات احد الضباط الطليان فطلبوا من احد المشايخ ان يقرأ عليه ايات قرآنية فقرأ قوله تعالى . خذوه فغلوه.ثم الجحيم صلوه .ثم فى سلسة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه.انه كان لا يؤمن بالله العظيم ..فقال له القائد الايطالى بارك الله فيك باشيخ .غبى مثل الخوان

    رد