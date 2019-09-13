المؤقتة تحدد موعد عطلة “يوم الشهيد”

أعلنت الحكومة المؤقتة يومي الأحد والإثنين القادمين الموافقين 15 – 16 سبتمبر عطلة رسمية بمناسبة ذكرى “يوم الشهيد” الذي يصادف يوم الإثنين.

ويستثنى من قرار العطلة المؤسسات والجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها التواجد بمقراتها خلال الأيام المذكورة.

وأوضحت الحكومة أن عطلة الأحد جاءت تنفيذاً لأحكام المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل، بمنح إجازة ليوم العمل الواقع بين العطلة الأسبوعية والعطلة الرسمية.

ونوهت الحكومة في بيان رسمي، الجمعة، بأن عطلة يوم الأحد ستُخصم من رصيد الإجازات السنوية للموظفين الخاضعين للقرار.

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