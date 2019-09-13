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امغيب: سلامة يحاول استنساخ مؤتمر غدامس

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اتهم عضو مجلس النواب سعيد امغيب، المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة بمحاولة استنساخ مؤتمر غدامس الجامع. 

وقال امغيب، في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، ” إن المبعوث الأممي غسان سلامة يحاول مرة أخرى استنساخ مؤتمر غدامس الجامع كما كان يسميه، بالدعوة إلى اجتماع برلين، حيث لا أجندة واضحة لهذا المؤتمر المرتقب ولا إجابات لأسئلة ملحة عند غسان سلامة”. 

وتابع امغيب، “هذا المؤتمر الغامض اعتقد أنه مقترح من قبل حكومات نفس الدول التي ورطتنا في اتفاق الصخيرات، والتي منحت مخرجاته الشرعية الدولية، فكانت النتيجة اعتراف دولي منح لمجلس رئاسي لحكومة سميت تجاوزاً حكومة الوفاق، التي لم تقدم للوطن إلا الدمار ومزيد من الانقسام والتشظي والعبث بالسيادة الوطنية ونهب وإهدار الكثير من المال العام وكل مقدرات الشعب الليبي، ولم يجد منها المواطن الليبي البسيط إلا الفقر والعوز… غسان سلامة الذي لا يهمه إلا استمرار عمل بعثته اشترط على هذه الدول تمديد عمل البعثة مقابل اتمام هذه المهمة التي اجزم إنها لن تنجح، ها هو اليوم بعد أن تحصل على التمديد الذي يريد يحشد الآن لمؤتمر برلين الذي لن يقدم أي جديد ولن يراعي إلا مصالح هذه الدول”. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • سلامه مستفيد من تعقيد المشكلة الليبية واستمرارها لفترة اطول حتى لا يخسر منصبه ويصبح عاطلا لا يجد عمل فى لبنان لهذا نجده يلف ويدور رغم ان حل المشكلة الليبية سهل اذا خلصت النوايا ولدينا التجربة السودانية التى اشاد بها العالم ويمكن تطبيقها فى ليبيا باستبعاد الخوان اولا وتشكيل مجلس سيادى بقيادة قائد الجيش الوطنى واغلبية مدنية ورئيس وزراء يتميز بالكفاءة والنزاهة ليشكل حكومة مدنية انتقالية ولا يوجد فى ليبيا انسب من عبدالله الثنى فهو رئيس الوزراء الوحيد الذى حكم فى الشرق بنيل ثقة مجلس النواب وفى طرابلس من قبل بنيل ثقة المؤتمر العام انتهى الدرس ياسلامة مصائب قوم عند قوم فوائد

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