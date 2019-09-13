امغيب: سلامة يحاول استنساخ مؤتمر غدامس

اتهم عضو مجلس النواب سعيد امغيب، المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة بمحاولة استنساخ مؤتمر غدامس الجامع.

وقال امغيب، في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، ” إن المبعوث الأممي غسان سلامة يحاول مرة أخرى استنساخ مؤتمر غدامس الجامع كما كان يسميه، بالدعوة إلى اجتماع برلين، حيث لا أجندة واضحة لهذا المؤتمر المرتقب ولا إجابات لأسئلة ملحة عند غسان سلامة”.

وتابع امغيب، “هذا المؤتمر الغامض اعتقد أنه مقترح من قبل حكومات نفس الدول التي ورطتنا في اتفاق الصخيرات، والتي منحت مخرجاته الشرعية الدولية، فكانت النتيجة اعتراف دولي منح لمجلس رئاسي لحكومة سميت تجاوزاً حكومة الوفاق، التي لم تقدم للوطن إلا الدمار ومزيد من الانقسام والتشظي والعبث بالسيادة الوطنية ونهب وإهدار الكثير من المال العام وكل مقدرات الشعب الليبي، ولم يجد منها المواطن الليبي البسيط إلا الفقر والعوز… غسان سلامة الذي لا يهمه إلا استمرار عمل بعثته اشترط على هذه الدول تمديد عمل البعثة مقابل اتمام هذه المهمة التي اجزم إنها لن تنجح، ها هو اليوم بعد أن تحصل على التمديد الذي يريد يحشد الآن لمؤتمر برلين الذي لن يقدم أي جديد ولن يراعي إلا مصالح هذه الدول”.

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