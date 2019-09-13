جماعة الإخوان تشيد بجهود الرئاسي وخارجيته في مجلس الأمن والجامعة العربية

ليبيا – رحب حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في بيان له اليوم الخميس بدعوة مجلس الأمن للدول الأعضاء لوقف تعاملاتها مع ما وصفه بـ”المؤسسات الموازية” وعدم تقديم الدعم لها وقطع الاتصالات معها في اشارة منه للحكومة المؤقتة ودون أن يتطرق الحزب إلى ماورد في بيان مجلس الأمن من قلق وتنديد من مجلس الإمن بتدخل وسطوة المجموعات المسلحة على عمل مؤسساته وتفشي الفساد وإنتشار الجريمة .

حزب العدالة والبناء أشاد في بيانه الذي اطلعت عليه المرصد بجهود المجلس الرئاسي والمساعي الدبلوماسية التي بذلتها خارجية الوفاق في لقاء الاجتماع الوزاري بالجامعة العربية، وكذلك حيال اجتماع مجلس الأمن.

واعتبر الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في ختام بيانه بأن مساعي الرئاسي وخارجيته نتج عنهما من تطور إيجابي في المحافل الدولية والإقليمية تجاه القضية الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية