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جماعة الإخوان تشيد بجهود الرئاسي وخارجيته في مجلس الأمن والجامعة العربية

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رحب حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في بيان له اليوم الخميس بدعوة مجلس الأمن للدول الأعضاء لوقف تعاملاتها مع ما وصفه بـ”المؤسسات الموازية” وعدم تقديم الدعم لها وقطع الاتصالات معها في اشارة منه للحكومة المؤقتة ودون أن يتطرق الحزب إلى ماورد في بيان مجلس الأمن من قلق وتنديد من مجلس الإمن بتدخل وسطوة المجموعات المسلحة على عمل مؤسساته وتفشي الفساد وإنتشار الجريمة  .

حزب العدالة والبناء أشاد في بيانه الذي اطلعت عليه المرصد بجهود المجلس الرئاسي والمساعي الدبلوماسية التي بذلتها خارجية الوفاق في لقاء الاجتماع الوزاري بالجامعة العربية، وكذلك حيال اجتماع مجلس الأمن.

واعتبر الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في ختام بيانه بأن مساعي الرئاسي وخارجيته نتج عنهما من تطور إيجابي في المحافل الدولية والإقليمية تجاه القضية الليبية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • كلها سرقات – كالجرذان بسرقون دون اي وازع دبني او إخلاق – لو تنفذت الشريعة الحقيقية بقطع يد السارق والسارقة وجلد الزاني والزانية وجلد المزور والمزورة والمغتصب لأعراض الناس ووغيرهم من الكباءر دون اي تمييز بين هذا غني وهذا فقير – راهو مشت البلاد زي دقة الساعة – لكن تكبرهم وعصيانهم ونعتهم على الاسلام بانه ارهاب خلاء غضب الله ينزل عليهم – وأصبحوا ياكلون الربا ويمجدون الأجانب ويطلبون العزة منهم – وهذا لا يبشر بالخير ولا يبني دولة قانون يمكن الاعتماد عليها .

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  • حزب الهبالة والبلهاء بيفهم بالمقلوب فمن يفهم قرار مجلس الامن جيدا سيجد انه فى صالح الجيش الوطنى فالمؤسسات الشرعية هى مجلس النواب والجيش الوطن الذى نال الثفة منه اما الموازية فهى مهابيل طرابلس وقصر مجلي الامن دور حكومة الوفاق على مؤسستى النفط والمصرف المركزى مع اخضاعها للرقابة بهدف تحميلها مسؤلية يمكنهم محاسبتهم عليها مستقبلا وتحويلهم الجنائية اما المسئولية العسكرية فابعدها عن المليشيات واوكلها للجيش الوطنى ولم يحقق رغبة الاخوان فى اعتبارها عدوان بل قال الاعمال العدائية ومع طلب ابعاد المليشيات اعطى معنى اعتداء هذه المليشيات على طرابلس وبرر رد فعل الجيش الوطنى اما جامعة الدول العربية فاايها الحيوان صوان لم تتفق ابدا معكم بل قالت لا يوجد حل عسكرى وهذا ما يقوله الجيش الوطنى ايضا اى انه لا يوجد فرض حل فى ظل مليشيات مسلحة او مجلس عسكرى بلا انتخابات بل ان دور الجيش المعلن اقامة دولة مدنية واجراء انتخابات حرة عقب تحرير البلاد من سيطرة المليشيات وبالطبع اى انتخابات حرة سيهزم فيها الخوان وبخسروا السلطة ويدخلوا السجون

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