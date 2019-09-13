المحجوب: جماعتي الإخوان والمقاتلة لن تنجحا في تحقيق أي إنجاز سياسي بعد فشلهم العسكري

ليبيا – قال مدير المركز الإعلامي لعمليات الجيش العميد خالد المحجوب إن سلاح الجو شهد نشاطاً واضحاً واستهدف أهدافاً ثابتة ومتحركة بإصابات مركزة ودقيقة على طول خط النار مع المليشيات.

المحجوب نفى في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الخميس صحة ما يروجه إعلام تنظيم الإخوان الإرهابي حول تقدمه بالمحاور ، مؤكداً أن الجيش يسيطر على منطقة العربان ومصنع سوق الخميس شرقي العاصمة.

وأشار إلى أن سلاح الجو نفذ أمس الأول ضربات موجعة للمليشيات التي حاولت التقدم على منطقة العربان وكانت الخسائر فيها حيث تفقد العميد المحجوب مستشفى ترهونة التعليمي للإطلاع على حالة الجرحى والوقوف على احتياجاتهم.

وشدد على أن الجيش الوطني كجيش نظامي يحترم القانون والمواثيق الدولية والعادات والتقاليد والشرع ويعالج أسر ومصابي المليشيات مثلما يفعل مع جرحى القوات المسلحة.

وفي هذا الصدد ، نبّه إلى انتهاكات المليشيات والتي تتمثل في قتل الأسرى والتنكيل بالجثث وتهجير الأهالي الذين يقاتل أبناؤهم في صف الجيش الوطني.

وفي سياق متصل ، قال العميد المحجوب في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” إن جماعة الإخوان المسلمين تشعر بقرب نهايتها في المشهد السياسي وتسعى للبقاء بأي مكسب.

وإستبعد مدير المركز الإعلامي لعمليات الجيش نجاح الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة في تحقيق أي إنجاز سياسي بعد فشلهم العسكري في ضواحي طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية