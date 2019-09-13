«الصحة العالمية» ترسل شحنة من الأدوية إلى المستشفيات الليبية

أعلنت مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، اليوم الجمعة، تقديم شحنة جديدة من الأدوية والإمدادت إلى المستشفيات والعيادات الليبية، بدعم من الحكومة الألمانية.

وقالت المنظمة، في بيان عبر موقعها الرسمي، إن تلك الإمدادات ستصل الأسبوع المقبل، وستساعد الآلاف من المرضى لمدة ثلاثة أشهر.

ولفت البيان إلى أن المستشفيات والعيادات الليبية تحتاج إلى إمدادات ثابتة من الأدوية لعلاج الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والربو.

وبعد توليها منصبها في يوليو الماضي، صرحت مدير المكتب، إليزابيث هوف، استمرار «دعم العمل الذي بدأ في المجال الصحي في ليبيا، والذي ركز في السنوات القليلة الماضية في التغطية الصحية العامة في ليبيا وخدمة كل المواطنين».

وتعاني العديد من المستشفيات في ليبيا، من نقص في المستلزمات الطبية والأدوية، إضافة إلى غياب الصيانة، بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ما يجعل الكثير منها لا تعمل بطاقتها القصوى.

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