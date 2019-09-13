بعد أشهر من اختطافها.. برلمان طرابلس يفتح ملف سرقيوة

أعلن مجلس نواب طرابلس الموازي، أنه سيتابع بكل السبل والوسائل المُتاحة قضية اختطاف عضو مجلس النواب بطبرق سهام سرقيوة، التي اختطفت من قبل مجهولين في منتصف شهر يوليو الماضي 2019.

وأكد المجلس في بيان أصدره، أنه سيقوم برفع ملف القضية إلى كافة المنظمات والهيئات المحلية والدولية، وذلك على خلفية تعدد حالات الخطف والقتل والإخفاء والتهديد في ليبيا.

ودعا المجلس، جميع المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني لمتابعة ملف اختفاء سرقيوة، موضحًا أنه سيقدم لهم جميع أنواع الدعم.

كما أعرب المجلس، عن استنكاره لما وصفه بـ “الصمت المريب” من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تجاه هذا الملف.

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