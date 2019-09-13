كرموس: كل اللقاءات الدولية السابقة بشأن ليبيا كانت تسعى لعسكرة الدولة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري عادل كرموس إن المجلس لم يناقش أي تفاصيل بشأن ما أعلن عنه سفير ألمانيا بالعاصمة طرابلس أوليفر أوفتشا أن برلين تبذل جهدا لتنظيم لقاء دولي حول ليبيا قبل نهاية العام الجاري بهدف إعادة الوضع في هذا البلد إلى استقراره.

كرموس أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء أمس الخميس أن الأمر لم يطرح داخل المجلس نهائيا إلا أنه قد يكون هناك تواصل مع رئاسة المجلس ولم تعلن بعد وهو أمر غير مؤكد أيضا.

وأضاف أن المجلس يتجاوب مع أي دعوة من شأنها الحل في ليبيا وأن الموقف الألماني متوازن تجاه الأوضاع في ليبيا.

وبشأن احتمالية نجاح ألمانيا في استضافة الأطراف الليبية والخروج بنتائج إيجابية على عكس ما حدث في المرات السابقة طوال السنوات الماضية،بيّن كرموس أن سبب فشل اللقاءات والملتقيات السابقة أن كافة الأطراف التي المستضيفة لم تكن حيادية.

عضو مجلس الدولة إختتم حديثه بالقول:”دعونا إلى باريس وكنا على ثقة بأنها ليست حيادية ولكن ذهبنا من أجل المشاركة في اية محاولة من شأنها إعادة الاستقرار كما كان الأمر بالنسبة لأطراف عدة جميعها كانت تسعى لتمكين حفتر من السلطة وعسكرة الدولة”.

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