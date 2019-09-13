المتوسط:

التقى النائب بالمجلس الرئاسي” أحمد عمر معيتيق”، ظهر الخميس وزيري الدولة لشؤون النازحين والحكم المحلي اللذين استعرضا أمامه الموقف العام لأعداد النازحين وأماكن وجودهم بعدد من المدارس داخل مدينة طرابلس.

وبحث النائب مع الوزيرين، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، خيارات تحسين ظروف إقامتهم في أماكن أخرى أكثر ملاءمة، كما تطرق اللقاء إلى أهمية متابعة توزيع مخصصات بلديات الجنوب الليبي لتوفير الاحتياجات العاجلة للنازحين بالمناطق المتضررة .

The post تفاصيل لقاء “معيتيق” بوزيري الدولة لشؤون النازحين والحكم المحلي appeared first on صحيفة المتوسط.

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