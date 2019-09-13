الميهوب: نرفض الذهاب لمؤتمر برلين لأنه يعطي فرصة للميليشيات لإعادة ترميم صفوفهم

ليبيا – أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب إن البرلمان لم تصله أية دعوات بشأن مؤتمر برلين الذي يجري التحضير له. الميهوب وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء أمس الخميس قال :”ردنا في لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان هو الرفض للذهاب للمؤتمر لأنه يعطي الفرصة وجرعة الأكسجين لميليشيات التطرف والإرهاب التي يقاتلها الجيش في طرابلس”.

وشدد على أنه لن يكتب النجاح لأي مؤتمر يعقد ما لم تجرد الميليشيات الإرهابية في ليبيا من سلاحها ويتم القضاء على الإرهاب وأن أية محاولات في هذا الإطار من شأنها إعطاء الفرصة للميليشيات لإعادة ترميم صفوفها.

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