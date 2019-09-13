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نقل اختصاصات من «صحة الوفاق» إلى المجالس البلدية

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

وقع اتفاق، أمس الخميس، يقضي بنقل الاختصاصات المتعلقة بالرعاية الصحية الأولية، من وزارة الصحة بحكومة الوفاق إلى المجال البلدية.

تلك الاختصاصات منصوص عليها في قانون 59 لعام 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية، حسب بيان وزارة الحكم المحلي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وشهد عضو المجلس الرئاسي الدكتور، محمد عماري، توقيع الاتفاقية بين وزير الصحة، حميد بن عمر، ووزير الحكم المحلي، ميلاد الطاهر، وستشكل لجان فنية بين الوزارتين لتنفيذ الاتفاق.

يذكر أن وزارتي المواصلات والاقتصاد وقعتا اتفاقيات مماثلة لنقل اختصاصاتها إلى المجالس البلدية، وذلك في سياق منح سلطات أكبر إلى البلديات، كي تباش عملها في تقديم خدمات متكاملة إلى المجتمعات المحلية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • كلها سرقات – كالجرذان بسرقون دون اي وازع دبني او إخلاق – لو تنفذت الشريعة الحقيقية بقطع يد السارق والسارقة وجلد الزاني والزانية وجلد المزور والمزورة والمغتصب لأعراض الناس ووغيرهم من الكباءر دون اي تمييز بين هذا غني وهذا فقير – راهو مشت البلاد زي دقة الساعة – لكن تكبرهم وعصيانهم ونعتهم على الاسلام بانه ارهاب جعل غضب الله ينزل عليهم – وأصبحوا ياكلون الربا أضعاف مضعفة ويمجدون الأجانب ويطلبون العزة منهم – وهذا لا يبشر بالخير ولا يبني دولة قانون يمكن الاعتماد عليها .

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