مفوضية شؤون اللاجئين تعلن اجلاء 98 مهاجر من ليبيا إلى إيطاليا

ليبيا – أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن اجلاء مجموعة مكونة من 98 لاجئاً من ليبيا إلى إيطاليا.

المفوضية أشارت في بيان تلقت وكالة “آكي”الإيطالية للأنباء نسخة منه إلى أن عملية الاجلاء التي تمت أمس الخميس تعد الثالثة من نوعها هذا العام.

ولفتت الهيئة الأممية إلى أن عمليات الاجلاء الإنسانية تشكل حاجة إنسانية لأكثر اللاجئين ضعفاً والذين يعيشون في مناطق ليبية تحت وطأة الصراع والمعاناة حيث ينتمي الأشخاص الذين تم اجلاؤهم إلى”أريتريا، أثيوبيا، الصومال السودان” ومن بينهم 52 قاصراً غير مصحوبين بذويهم.

وأكدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وجود 3600 لاجئ آخر في مراكز الاحتجاز في ليبيا لا يزالون بحاجة ماسة للمساعدة، وحسب كلام رئيس بعثة المفوضية في ليبيا جان بول كافاليري:”يتعين إيجاد حلول لهم ولغيرهم ممن يعيشون في مناطق أخرى”.

وثمنت الهيئة الأممية تعاون وزارة داخلية الوفاق التي ساعدت عل تأمين اطلاق سراحهم ونقلهم وأردفت :”كما نشكر السلطات الإيطالية على تضامنها” حسب ما جاء في البيان.

وأعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن أملها بأن تحذو البلدان الأخرى حذو إيطاليا وتقدم نماذج للتضامن الإنساني لإنقاذ أرواح الناس.

يُشار إلى أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قد ساعدت في عام 2019 حوالي 1474 لاجئاً على مغادرة ليبيا من بينهم 710 توجهوا إلى النيجر و393 إلى إيطاليا بينما تم توزيع 371 آخرين على بلدان أخرى في أوروبا وكذلك كندا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية