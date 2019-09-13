عقب إحباط هجوم الجفرة.. المسماري: قادرون على كشف أي مخطط إرهابي

أعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، اليوم الجمعة، إحباط الجيش الليبي لهجوم جوي وبري شنته مجموعات مسلحة على قاعدة الجفرة الجوية.

وقال المسماري، خلال مقطع مرئي، “إن مجموعات إرهابية ومرتزقة حاولت الهجوم على قاعدة الجفرة الجوية وتصدت لها قوات الجيش الليبي خلال مراحلها الأولى من التقدم وقبل أن تصل إلى محيط القاعدة”، لافتا إلى أن قوات الجيش الليبي قادرة على كشف أي مخطط إرهابي وإحباطه قبل بداية تنفيذه.

وأوضح المسماري، أن قوات الجيش أسقطت 3 طائرات تركية مسيرة، واستهدفت مجموعات إرهابية في سرت وأبو نجيم وتدمير آلياته، وكذلك توجيه ضربات للكلية الجوية مصراتة.

وحذر المسماري، كل من تسول له نفسه المساس أو الاعتداء على قوات الجيش الليبي بأنه سيلاقي نفس المصير.

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