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عقب إحباط هجوم الجفرة.. المسماري: قادرون على كشف أي مخطط إرهابي

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، اليوم الجمعة، إحباط الجيش الليبي لهجوم جوي وبري شنته مجموعات مسلحة على قاعدة الجفرة الجوية.

وقال المسماري، خلال مقطع مرئي، “إن مجموعات إرهابية ومرتزقة حاولت الهجوم على قاعدة الجفرة الجوية وتصدت لها قوات الجيش الليبي خلال مراحلها الأولى من التقدم وقبل أن تصل إلى محيط القاعدة”، لافتا إلى أن قوات الجيش الليبي قادرة على كشف أي مخطط إرهابي وإحباطه قبل بداية تنفيذه.

وأوضح المسماري، أن قوات الجيش أسقطت 3 طائرات تركية مسيرة، واستهدفت مجموعات إرهابية في سرت وأبو نجيم وتدمير آلياته، وكذلك توجيه ضربات للكلية الجوية مصراتة. 

وحذر المسماري، كل من تسول له نفسه المساس أو الاعتداء على قوات الجيش الليبي بأنه سيلاقي نفس المصير. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • المهم استخدام هذه القدرة على تاديب مصراطة .طائرات اطفال يسميها سلاح الجو غير قادرة على حماية منصات اطلاقها التى تم تدميرها بعد ذلك خيبكم الله وان كنت الوم الجيش الوطنى انه لم يرد رد مزلزل عليهم وهو قادر على ذلك باخراج مطار مصراطة المدنى من الخدمة بقصف برج المراقبة بعد اعطاء انذا مسبق بابعاد العاملين به وكذلك ميناء مصراطة بقصف الرافعات ومصنع الحديد والصلب خاصة الفرن لتشل حركة مصراطة ولتكون عبرة للخوان اما السكوت فهو جريمة يتحملها قائد الجيش الوطنى فانت تحارب شر خلق الله ويجب استخدام القوة الغاشمة التى لو توفرت للمليشيات ربعها لما تأخروا عن استخدامها ويجب ايضا استهداف كل مخازن الاسلحة والزخيرة فى مصراطة لتتحول الى كتلة من الجحيم

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