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استنفار أمني بالمدينة.. مصدر بالوفاق يوضح ما تم استهدافه في قاعدة الجفرة

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشف آمر غرفة عمليات بركان الغضب أحمد بوشحمة عن قيام طائرات سلاح الجو التابعة لحكومة الوفاق بتدمير منصات دفاع جوي بقاعدة الجفرة الجوية والعسكرية، التي تقع تحت سيطرة الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

بدوره، قال الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو في تصريح نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، إن “الطيران الحربي نفّذ طلعات قتالية استهدفت مضادات أرضية وتمركزات لقوات الجيش الوطني في قاعدة الجفرة.

من جهته أكد آمر الكتيبة 101 التابعة لقوات الجيش الوطني محمد ابسيط في تصريحات اعلامية بأنه تم استهداف قاعدة الجفرة الجوية بثلاث ضربات جوية فجر اليوم الجمعة من قبل قوات الوفاق دون إعطاء تفاصيل عن الخسائر، وأضاف ابسيط أن المدينة تشهد انتشارا أمنيا وحالة استنفار بعد حادثة القصف.

وتعد قاعدة الجفرة الجوية واحدة من أهم المراكز التي يستخدمها قوات الجيش الوطني لتوسيع مناطق سيطرته جنوب وغرب ليبيا، وتعتبر القاعدة الأهم والأبرز بعد بدء الهجوم على طرابلس، حيث ينطلق منها الطيران الحربي التابع للجيش.

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  • طائرات اطفال يسميها سلاح الجو غير قادرة على حماية منصات اطلاقها التى تم تدميرها بعد ذلك خيبكم الله وان كنت الوم الجيش الوطنى انه لم يرد رد مزلزل عليهم وهو قادر على ذلك باخراج مطار مصراطة المدنى من الخدمة بقصف برج المراقبة بعد اعطاء انذا مسبق بابعاد العاملين به وكذلك ميناء مصراطة بقصف الرافعات ومصنع الحديد والصلب خاصة الفرن لتشل حركة مصراطة ولتكون عبرة للخوان اما السكوت فهو جريمة يتحملها قائد الجيش الوطنى فانت تحارب شر خلق الله ويجب استخدام القوة الغاشمة التى لو توفرت للمليشيات ربعها لما تأخروا عن استخدامها ويجب ايضا استهداف كل مخازن الاسلحة والزخيرة فى مصراطة لتتحول الى كتلة من الجحيم

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