استنفار أمني بالمدينة.. مصدر بالوفاق يوضح ما تم استهدافه في قاعدة الجفرة

كشف آمر غرفة عمليات بركان الغضب أحمد بوشحمة عن قيام طائرات سلاح الجو التابعة لحكومة الوفاق بتدمير منصات دفاع جوي بقاعدة الجفرة الجوية والعسكرية، التي تقع تحت سيطرة الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

بدوره، قال الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو في تصريح نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، إن “الطيران الحربي نفّذ طلعات قتالية استهدفت مضادات أرضية وتمركزات لقوات الجيش الوطني في قاعدة الجفرة.

من جهته أكد آمر الكتيبة 101 التابعة لقوات الجيش الوطني محمد ابسيط في تصريحات اعلامية بأنه تم استهداف قاعدة الجفرة الجوية بثلاث ضربات جوية فجر اليوم الجمعة من قبل قوات الوفاق دون إعطاء تفاصيل عن الخسائر، وأضاف ابسيط أن المدينة تشهد انتشارا أمنيا وحالة استنفار بعد حادثة القصف.

وتعد قاعدة الجفرة الجوية واحدة من أهم المراكز التي يستخدمها قوات الجيش الوطني لتوسيع مناطق سيطرته جنوب وغرب ليبيا، وتعتبر القاعدة الأهم والأبرز بعد بدء الهجوم على طرابلس، حيث ينطلق منها الطيران الحربي التابع للجيش.

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