المسماري: الجيش نجح في تصدي هجوم جوي وبري على قاعدة الجفرة

أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسمارى أن القوات تمكنت من التصدى لمحاولة الميليشيات الإرهابية والمرتزقة شن هجوم جوى وبرى على قاعدة الجفرة جنوب البلاد.

وقال المسمارى فى بيان مصور، الجمعة، إن سلاح الجو تمكن من تدمير 19آلية للميلشيات الإرهابية التى حاولت الهجوم على قاعدة الجفرة، مشيرا لاستهدف الطيران الليبى لمطار الكلية الجوية في مصراتة التي تنطلق منها الطائرات المسيرة.

وأضاف المسماري، أن الجيش سيواصل تعقب عناصر الميليشيات، لافتا إلى أن محاولة الهجوم على قاعدة الجفرة تم التخطيط في تركيا، مؤكدا ان القاعدة الجوية لم يصبها أي ضرر وتواصل أداء مهامها العسكرية.

وأكمل المسماري، أن القوات ستواصل معركة تحرير طرابلس بعد تحقيق سلاح الجو السيادة الكاملة على الأجواء الليبية.

