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المسماري: الجيش نجح في تصدي هجوم جوي وبري على قاعدة الجفرة

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسمارى أن القوات تمكنت من التصدى لمحاولة الميليشيات الإرهابية والمرتزقة شن هجوم جوى وبرى على قاعدة الجفرة جنوب البلاد.

وقال المسمارى فى بيان مصور، الجمعة، إن سلاح الجو تمكن من تدمير 19آلية للميلشيات الإرهابية التى حاولت الهجوم على قاعدة الجفرة، مشيرا لاستهدف الطيران الليبى لمطار الكلية الجوية في مصراتة التي تنطلق منها الطائرات المسيرة.

وأضاف المسماري، أن الجيش سيواصل تعقب عناصر الميليشيات، لافتا إلى أن محاولة الهجوم على قاعدة الجفرة تم التخطيط في تركيا، مؤكدا ان القاعدة الجوية لم يصبها أي ضرر وتواصل أداء مهامها العسكرية.

وأكمل المسماري، أن القوات  ستواصل معركة تحرير طرابلس بعد تحقيق سلاح الجو السيادة الكاملة على الأجواء الليبية.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • يجب تاديب مصراطة وليس الاعتذار عن استهداف هدف عسكرى بالكلية الجوية صحيح انها طائرات اطفال نرى اسقاطها فى غزة ولبنان .طائرات اطفال يسميها سلاح الجو غير قادرة على حماية منصات اطلاقها التى تم تدميرها بعد ذلك خيبكم الله وان كنت الوم الجيش الوطنى انه لم يرد رد مزلزل عليهم وهو قادر على ذلك باخراج مطار مصراطة المدنى من الخدمة بقصف برج المراقبة بعد اعطاء انذا مسبق بابعاد العاملين به وكذلك ميناء مصراطة بقصف الرافعات ومصنع الحديد والصلب خاصة الفرن لتشل حركة مصراطة ولتكون عبرة للخوان اما السكوت فهو جريمة يتحملها قائد الجيش الوطنى فانت تحارب شر خلق الله ويجب استخدام القوة الغاشمة التى لو توفرت للمليشيات ربعها لما تأخروا عن استخدامها ويجب ايضا استهداف كل مخازن الاسلحة والزخيرة فى مصراطة لتتحول الى كتلة من الجحيم

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