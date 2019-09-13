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عميد بلدية صبراتة يناقش سبل تجنب الفيضانات الناتجة عن الأمطار

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

ناقش عميد بلدية صبراتة مفتاح البريشي مع أعضاء المجلس البلدي السبل الاحترازية للتخفيف من تأثير هطول مياه الأمطار على شوارع المدينة، وتطرق عميد البلدية خلال الاجتماع الذي حضره مدير شركة المياه والصرف الصحي ومدير جهاز الخدمات والطوارئ، إلى المشكلات الإدارية التي تواجه شركة المياه والصرف الصحي، إضافة لوضع الحلول الكفيلة بتجنب المشكلات المتوقعة من هطول الأمطار.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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