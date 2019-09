قال مرشح للانتخابات الرئاسية التونسية عبد الكريم الزبيدي، إنه سيعمل على استرجاع هيبة الدولة باحترام القانون والمواطن وتمكين الكفاءات، حال انتخابه رئيسا للجمهورية.

وأضاف الزبيدي، في تصريحات صحفية له، أنه ” سيولي اهتماما بالملف الليبي على اعتبار أن تونس امتداد لليبيا والعكس”.

