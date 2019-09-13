ملخص لأخر المستجدات العسكرية خلال الساعات الماضية في طرابلس والجفرة ومصراتة

استمرت الاشتباكات المسلحة في محيط وضواحي العاصمة طرابلس بين قوات الوفاق وقوات الجيش الوطني بعدد من محاور القتال، بالاضافة إلى استمرار سلاح الجو بتنفيذ غارات جوية.

وأفادت وسائل إعلان بأن الاشتباكات المسلحة تجددت صباح الجمعة بين قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق في منطقة سوق الخميس امسيحل والخلة جنوبي طرابلس.

وقالت مصادر محلية ان اشتباكات متقطعة شهدتها عدد من محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس وضواحيها.

وذكرت المصادر أن قوات الوفاق جددت استهدافها لمنطقة العربان، الواقعة 30 كم جنوب شرق غريان، بقصف بالمدافع الثقيلة وسط انباء من سقوط ضحايا مدنيين.

وشهدت الساعات الاخيرة بروز الدور الرئيسي لسلاح الجو في هذه المعارك، بالاضافة إلى التصدي للتحشيدات والتحركات العسكرية من قبل الطرفين.

وقالت مصادر عسكرية تابعة للجيش الوطني أنه جرى إسقاط 3 طائرات تركية مسيرة بمحيط قاعدة الجفرة والتي شهدت تعرضها لغارات جوية بحسب مصادر عسكرية تابعة لقوات الوفاق.

كما اكدت المصادر العسكرية بالجيش الوطني أنه تم قصف رتل لقوات الوفاق كان ينوي شن هجوم مباغت على قاعدة الجفرة، ما أسفر عن مقتل عدد من أفراده وأبرزهم القيادي خالد عقيل.

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق استهداف طيرانها لقاعدة الجفرة الجوية والتي تبعد عن الخطوط الأمامية للقتال 600 كلم جنوب شرق طرابلس.

وصرح الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو إن الطيران الحربي نفّذ طلعات قتالية استهدفت مضادات أرضية وتمركزات لقوات الجيش الوطني في قاعدة الجفرة.

فيما أكدت مصادر عسكرية تابعة للجيش الوطني ان ما تم استهدافه هو آلية عسكرية تحمل مضاد للطيران فقط ولم تشر إلى أي خسائر أخرى، موضحة أن صوت الانفجارات التي سمعت بالمدينة أنها راجعة لإسقاط 3 طائرات مسيرة.

ورداً على الغارات الجوية على قاعدة الجفرة، شن سلاح الجو التابع للجيش الوطني عدة غارات جوية استهدفت القاعدة الجوية مصراتة-الشق العسكري، وذكرت مصادر أن ما تم استهداف في مصراتة هو “مخزن صيانة الدبابات داخل المدينة، والكلية الجوية مصراتة الهنقر B وC حيث تواجد الطيران المسير، والمهبط الرئيسي، والمهبط الثاني، وآلية عسكرية تستعمل للدفاع الجوي”.

من جهتها قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، إن سلاح الجو قام باستهداف الكلية الجوية بمصراتة والتي انطلقت منها البارحة ثلاث طائرات تركية مسيرة، ثم إسقاطها جميعاً دون أن تتمكن من تحقيق أهدافها، حيث تم تدمير كل ثكنات الطائرات التركية المسيرة والتي كانت قد تم إعادة تشييدها من جديد.

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