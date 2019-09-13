تسييري أم الرزم يناقش أهم القضايا التي تهم المواطن

عقد المجلس التسييري لبلدية أم الرزم اجتماعا لمناقشة المشاكل والعراقيل التي تمر بها البلدية، وناقش الاجتماع الذي عقد بالفرع البلدي مرتوبة، والذي حضره رؤساء فروع البلدية والمحلات، المشكلات اليومية التي تمس المواطن، كمشكلتي الخبز والغاز، بوجود عدد من الأجهزة الخدمية والأمنية داخل المدينة.
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قناة ليبيا
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