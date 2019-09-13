وصول 17 ألف طن من الإسمنت إلى ميناء بنغازي 

أعلن ميناء بنغازي البحري دخول السفينة “أويا ستار” التابعة للوكيل الملاحي شركة النيل للتوكيلات الملاحية حاملة على متنها شُحنة تُقدّر بـ 17 ألف طن من مادة الإسمنت السائب.

وكان الميناء قد استقبل خلال الساعات الماضية عددا من السفن التجارية القادمة من أميركا ودول أوروبية محملة بسلع وبضائع مختلفة موردة لصالح تجار.

ومن بين هذه السفن التجارية، سفينة الحاويات القادمة من أمريكا “كنت شيب جوي” التابعة للوكيل الملاحي شركة البحر المتوسط وعلى متنها أكثر من 350 حاوية، وسفينة حاويات أخرى وهي “لينا اوف” وعلى متنها أكثر من 51 حاوية.

ويسعى الميناء إلى زيادة إيراداته عبر تكثيف عمله ليتمكن من إنهاء أعمال تجديده وتوسعته بعد أن علّق عملياته عقب تدمير بوابته الرئيسية إلى جانب بعض البوابات والطرق خلال الحرب على الجماعات الإرهابية التي شهدتها المدينة.

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