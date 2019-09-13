إصابة 3 مصريين بحروق نتيجة تنظيف السيارات بالوقود في بنغازي

أصيب ثلاثة مصريين من العمالة الوافدة ببنغازي، بإحدى ورش الميكانيكا وغسيل السيارات بحروق نتيجة تنظيف السيارات بالوقود والإهمال في الأبيار.

وجرى نقل عيسى محمد عبدالمجيد (19 عامًا)، ومحمد ياسر (18 عامًا) وأحمد الطيب صابر (17 عامًا)، إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي، نتيجة تعرضهم للحروق بسبب تنظيفهم للسيارات بالوقود، وإشعال السجائر أثناء عملية التنظيف، مما أدى لاشتعال النيران فيهم وإصابتهم بحروق.

ويستخدم الكثير من العاملين بالورش وغسيل السيارات المواد القابلة للاشتعال في عمليات التنظيف كالوقود والكيروسين، كما يحملون السجائر المشتعلة أثناء عملهم، وهو ما يؤدي لتسجيل العديد من حالات الحروق نتيجة الإهمال في الورش.

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