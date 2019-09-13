أسعار الذهب في ليبيا اليوم الجمعة

المتوسط

شهدت أسعار الذهب في دولة ليبيا اليوم ( الجمعة) آخر أيام التداولات الرسمية العالمية، انخفاض مقارنة بأسعار امس ، ليسجل عيار 21 مبلغ 59.50 دينار ، ليكون متوسط أسعار الذهب ، اليوم بأسواق المال في ليبيا بالدينار الليبي كما هو في الجدول التالي :

عيار 24 68.00 دينار $48.18

عيار 22 62.33 دينار $44.17

عيار 21 59.50 دينار $42.16

عيار 18 51.00 دينار $36.14

عيار 14 39.66 دينار $28.11

عيار 12 34.00 دينار $24.09

أوقية الذهب 2,115 دينار $1,498

جنيه الذهب 475.99 دينار $337.27

كيلو الذهب 67,997 دينار $48,180

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