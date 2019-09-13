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أسعار الذهب في ليبيا اليوم الجمعة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط
شهدت أسعار الذهب في دولة ليبيا اليوم ( الجمعة) آخر أيام التداولات الرسمية العالمية، انخفاض مقارنة بأسعار امس ، ليسجل عيار 21 مبلغ 59.50 دينار ، ليكون متوسط أسعار الذهب ، اليوم بأسواق المال في ليبيا بالدينار الليبي كما هو في الجدول التالي :
عيار 24 68.00 دينار $48.18
عيار 22 62.33 دينار $44.17
عيار 21 59.50 دينار $42.16
عيار 18 51.00 دينار $36.14
عيار 14 39.66 دينار $28.11
عيار 12 34.00 دينار $24.09
أوقية الذهب 2,115 دينار $1,498
جنيه الذهب 475.99 دينار $337.27
كيلو الذهب 67,997 دينار $48,180

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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