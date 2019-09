المتوسط

توفي مساء اليوم الجمعة مبعوث الجامعة العربية في ليبيا صلاح الدين الجمالي.

واختارت الجامعة العربية الدبلوماسي التونسي صلاح الدين الجمالي، في نوفمبر 2016، لشغل منصب ممثلها إلى ليبيا، بعد أكثر من عام على فراغ المنصب.

وكان الجمالي قد أكد في أكثر من مناسبة على أهمية دور الجامعة العربية في الملف الليبي، وحرصها على دعم الحوار بين الفرقاء الليبيين.

The post وفاة مبعوث الجامعة العربية لليبيا صلاح الدين الجمالي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية