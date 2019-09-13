الكافالي يعلّق على تمديد عمل البعثة الأممية: الهدف هو إطالة الأزمة وتدويلها

كشف أحد أعيان ووجهاء الزنتان محي الدين الكافالي، عن موقفه إزاء قرارا مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام حتى 15 سبتمبر 2020.

وقال الكافالي، في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إن إطالة الأزمة الليبية وتدويلها من أهداف ما يسمى بالمجتمع الدولي وخاصة الدول الكبرى، حيث أن الشكل الذي ستكون عليه ليبيا بعد إنهاء الاقتتال بين القوات المسلحة العربية الليبية والمؤدلجين بمختلف توجهاتهم، مازال محل خلاف بين تلك الدول في كل الجوانب، اما تمديد فترة غسان سلامة فهو أفضل المتاح لديهم، خاصة بعد وجود نائبة أمريكية له والتي تعتبر حسب وجهة نظري هي المبعوث الرسمي، وأن سلامة دوره توصيل رأي أمريكا وحلفاءها”، بحسب تعبيره.

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