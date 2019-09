أطباء بلا حدود: الأوضاع في مخيم للمهاجرين بالزنتان مزرية

المتوسط

أكدت منظمة “أطباء بلا حدود” الإغاثية أن الأوضاع في أحد مخيمات المهاجرين بالزنتان، مزرية وظروف الاحتجاز تعسفية.

وطالبت المنظمة اليوم الجمعة بعدم نقل المهاجرين، الذين تم إنقاذهم من الغرق في البحر المتوسط، إلى ليبيا.

وقال منسق المنظمة في غرب ليبيا كريستوف هاي، في برلين إن الحجرات في المخيم التابع لحكومة الوفاق بمدينة الزنتان لا يوجد بها تهوية، كما أن أماكن الاستحمام والمراحيض في حالة مزرية.

وأضاف هاي أن إمدادات المياه تتوفر جزئيا فقط، مشيرا إلى أن جميع اللاجئين والمهاجرين في هذا المخيم محتجزون تعسفيا.

وبدأت المنظمة، بحسب بياناتها، في يونيو الماضي تقديم المساعدة الطبية للمهاجرين في هذا المخيم، الذي لقي فيه 22 شخصا حتفهم، حيث أصيب معظمهم بالسل على الأرجح.

وذكرت المنظمة أنه لا يزال هناك 70 شخصا يعانون من هذا المرض المعدي، مشيرة إلى أن ضيق الأماكن والظروف السيئة لها تزيد من مخاطر إصابة المهاجرين في المخيم بهذا المرض.

وبحسب البيانات، يقيم في حجرة واحدة تبلغ مساحتها 70 مترا مربعا 45 صوماليا، وقال هاي: “إنم لا يرون على مدار الأسبوع بأكمله ضوء الشمس، ولا يدخل إليهم هواء طلق… المرحاض الوحيد ووحدة الاستحمام الوحيدة في الحجرة معطلة نصف الوقت بسبب فرط الاستهلاك”.

