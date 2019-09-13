اشتباكات متقطعة وغارات جوية للوفاق في العربان

إندلعت اشتباكات متقطعة بين قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات الجيش الوطني في منطقة العربان الواقعة 30 كم جنوب شرق غريان، وفقاً لتصريحات للناطق باسم قوة حماية غريان معتز شنبير.

وأضاف شنبير في تصريحات إعلامية أن سلاح الجو التابع للوفاق استهدف تمركزات وآليات لقوات الجيش الوطني في المنطقة وأن قوات الوفاق تحقق تقدما في منطقة العربان، مشيرا إلى أن قوات الجيش الوطني يتمركزون في منطقة أولاد ابريك، وفقا لقوله.

وكانت مصادر محلية ذكرت أن قوات الوفاق جددت استهدافها لمنطقة العربان، حيث قامت بقصف مدفعي ثقيل وسط انباء من سقوط ضحايا مدنيين.

ولم تشر اي مصادر عسكرية بالجيش الوطني إلى الوضع بالمنطقة والتي تعتبر منطقة استراتيجية وهامة وإحدى البوابات لمدينة ترهونة.

واستمرت الاشتباكات المسلحة في محيط وضواحي العاصمة طرابلس بين قوات الوفاق وقوات الجيش الوطني بعدد من محاور القتال، بالاضافة إلى استمرار سلاح الجو بتنفيذ غارات جوية.

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