ترشيح 3 متسابقات لنهائي مسابقة الشيف في بنغازي

انتهت مراحل مسابقة الشيف للطاهيات الجديدات، الأولى من نوعها في ليبيا، في مدينة بنغازي، بترشيح لجنة التحكيم ثلاث طاهيات، هن: بشرى المسماري وصالحة بالراس علي وآية الزوي، للمرحلة النهائية بعد انتهاء المراحل الأولى للمسابقة.

وستنتقل المترشحات الثلاث إلى المرحلة النهائية، التي ستكون أثناء فاعليات مهرجان التذوق، بينما ستتكون لجنة التحكيم من شيفات محترفين برئاسة الشيف الشربيني، وسيطلب منهم تحضير طبقين أمام الحضور.

اختارت لجنة التحكيم المكونة من الشيف إيهاب العقيلي، والناشطة على الميديا فدوى بن دردف، ومالك بوخطوة وربيع المسلاتي اللذين يقدمان برامج تلفزيونية متخصصة في الطبخ.

وتعد مسابقة «الشيف للطهاة الجدد»، إحدى مسابقات مهرجان التذوق في نسخته الثانية في بنغازي الذي ينطلق في 17 سبتمبر الجاري.

وتقدم للمسابقة أكثر من 45 شيفا جديدا في عالم الطبخ، وتمت تصفيتهم إلى ثمانية أشخاص، وطلب منهم إعداد ثلاثة أطباق (مقلوبة، كوردن بلو، كنافة أو بسبوسة) في التصفيات قبل النهائية.

وفي سياق متصل قالت المسؤولة عن مهرجان التذوق مي بوشناف، لـ«بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، إن مسابقة الشيف فكرتها جاءت لدعم الطهاة الجدد لمساعدتهم بمشروع صغير، إذ تم نشر إعلان على الإنترنت، فتقدم المتسابقون للمشاركة وتم اختيار عدد منهم، بالإضافة إلى اختيار لجنة التحكيم بعناية.

وأوضحت بوشناف أنه طلب من المتسابقين تحضير طبق شرقي وغربي وصنف تقليدي للحلو، والتقييم كان 45% على الطعم، و45% على الشكل وطريقة التقديم و10% للإجابة عن أسئلة لجنة التحكيم، مشيرة إلى أنه تم تقديم الأطباق بطرق مختلفة ومبتكرة، فضلا عن حضور أزواج وأشقاء وأهالي المشاركين لتقديم الدعم لهم، وكانت الأجواء أكثر من رائعة.

وأضافت بوشناف، أنهم بصدد تحضير لقاء بين الشيف الشربيني ونحو 30 شيفا محترفا وصاعدا في بنغازي بشتى المجالات في عالم الطبخ.

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