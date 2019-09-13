“العدل” تتابع الأحكام الصادرة ضد الأصول الليبية

عقدت لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد أصول الدولة الليبية بالخارج اجتماعها السادس بديوان وزارة العدل لاستعراض عدد من القضايا المتعلقة بالدعاوى والأحكام المرفوعة على الدولة الليبية في الخارج.

وترأس الاجتماع وزير العدل بحكومة وبحضور وكيل وزارة المالية، ووكيل وزارة التخطيط، ومدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية ونائب مدير الإدارة القانونية بمصرف ليبيا المركزي وأبدت اللجنة جملة من المعالجات القانونية بما يضمن حفظ تلك الأصول.

كما تم الاتفاق على مواصلة عقد اجتماعات دورية ومتابعة ما يستجد من أعمال.

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