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“العدل” تتابع الأحكام الصادرة ضد الأصول الليبية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد أصول الدولة الليبية بالخارج اجتماعها السادس بديوان وزارة العدل لاستعراض عدد من القضايا المتعلقة بالدعاوى والأحكام المرفوعة على الدولة الليبية في الخارج.

وترأس الاجتماع وزير العدل بحكومة وبحضور وكيل وزارة المالية، ووكيل وزارة التخطيط، ومدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية ونائب مدير الإدارة القانونية بمصرف ليبيا المركزي وأبدت اللجنة جملة من المعالجات القانونية بما يضمن حفظ تلك الأصول.

كما تم الاتفاق على مواصلة عقد اجتماعات دورية ومتابعة ما يستجد من أعمال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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