العدالة الانتقالية على طاولة الحوار في صرمان

أقامت كلية القانون بمدينة صرمان بالتعاون مع منظمة طيور السلام جلسة حوارية عنوانها “العدالة الانتقالية أسس ومفاهيم” للوصول إلى توصيات لتفعيلها على أرض الواقع

وقُدمت خلال الجلسة عدة ورقات بحثية تتناول الأسباب التي أدت إلى عدم تطبيق العدالة الانتقالية ولتوضيح عدد من القضايا المتعلقة بمفهوم العدالة، وخلق فكرة لدى الرأي العام من خلال مؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين لنشر السلم الاجتماعي والمساهمة بالخروج من الأزمة التي يعيشها الليبيون إلى بر الأمان.

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