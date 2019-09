المتوسط

اختتمت أمس الخميس بالعاصمة التونسية دورة الإسعاف والطوارئ التي نظمتها الامانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ..

تأتي هذه الدورة من اجل الرفع من مستوى مدربي الإسعاف والطواري بمختلق بفروع جمعية الهلال الأحمر الليبي، بحضور أعضاء من جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع سبها.

The post الهلال الأحمر الليبي يختتم دورة الإسعاف والطوارئ بتونس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية