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“بدر” تنظم دورة تدريبية لمعلمي اللغة الإنجليزية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيمت في باطن الجبل دورة تدريبية لمعلمي اللغة الإنجليزية وذلك للرفع من مستواهم وكفاءتهم.

و اختتمت الدورة التي كانت تحت إشراف وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير التعليم بقاعة مدرسة ثانوية بمدينة بدر والتابعة لمراقبة التعليم باطن الجبل.

واستهدفت الورشة 25 متدربا من بدر و18 متدربا من تيجي حيث انتظمت على مدار 10 أيام متواصلة.

وتاتي هذه الدورة في إطار خطة وزارة التعليم للرفع من كفاءة معلمي اللغة الإنجليزية ومواكبتهم للمناهج المتطورة كما وزعت في الختام شهادات التخرج والتكريم من قبل القائمين على هذه الدورة لكافة المشاركين فيها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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