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دورة نسائية في الحياكة والتطريز في جالو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتمت في جالو دورة تدريبية لمجموعة من النساء في مجال الحياكة والتطريز، استمرت لأكثر من شهرين تلقت خلالها المتدربات أسس حياكة ما يتضمنه الزي التقليدي من ” الثوب والفوطة والشملة والقناء والقفطان والسروال”

وأقيمت الدورة بالشراكة مع المنظمة الوطنية لأمازونات ليبيا وبرعاية صندوق السكان للأمم المتحدة.

وفي ختام الدورة أقامت جمعية اللبة النسائية للأعمال الخيرية حفلا لتخريج مجموعة من المتدربات في الدورة المعنية بالزي التقليدي بمدينة جالو كما تم توزيع شهادات التقدير على المتدربات وتكريم المدربة “عزيزة اجويلي” التي أشرفت على عمليات التدريب والتأهيل للمشاركات.

هذا وستقوم جمعية اللبة خلال الفترة القادمة بدورات مماثلة للحفاظ على استمرار تصنيع وحياكة الزي التقليدي الذي اشتهرت به نساء جالو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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