المتوسط

ناقش عميد بلدية صبراتة كيفية التخفيف من تأثير هطول الأمطار على شوارع المدينة.

جاء ذلك في اجتماع عقده مع شركة المياه والصرف الصحي وجهاز الخدمات والطوارئ بالبلدية، وكافة الجهات المختصة، بحضور أعضاء المجلس، وبحث المجتمعون خلاله أبرز عوائق شركة المياه و الصرف الصحي، ووضع الحلول المبدئية التي من شأنها تخفيف المشاكل المتوقعة اثناء هطول الأمطار.

