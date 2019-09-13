من غريان ومصراتة وطرابلس…مصدر يوضح قتلى قوات الوفاق فجر اليوم الجمعة

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن عنصرين من العناصر التابعة لمليشيا “قوة حماية غريان” المنضوية تحت قوات لحكومة الوفاق الوطني قتلا صباحاليوم الجمعة خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية.

وأوضح المصدر أن حاتم جمعة ميلاد من سكان منطقة “تغسات” ، ومصطفى ميلاد علي ميلاد اشتاوه من سكان منطقة ” الزوية ” بمدينة غريان قتلا أثناء محاولتهم التقدم بإتجاة منطقة “العربان” جنوبي غرب طرابلس.

وأكد المصدر أن مراد سالم العجيلي من مواليد 1984 ومن سكان مدينة العجيلات والتابع لقوات حكومة الوفاق قتل خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور وادي الربيع طرابلس.

وأشار المصدر إلى أن أحد عناصر مليشيا “لواء المحجوب” المنضوية تحت قوات حكومة الوفاق المدعو عبدالمجيد مفتاح الفيتوري الشهير “أمجودة” من مواليد 1997 ومن مدينة مصراتة قتل خلال غارة جوية.

وأفاد المصدر أن الفيتوري قتل عقب ضربة جوية استباقية نفذت من قبل سلاح على تجمع مسلح لقوات الوفاق في بوابة أبوقرين شرقي جنوب مدينة مصراتة فجر الجمعة.

ولفت المصدر إلى أن حسابات إلكترونية تابعة ومؤيدة لحكومة الوفاق نعت المدعو خالد عقيل من مدينة مصراتة والتابع لمليشيا “حطين” التابعة لحكومة الوفاق نتيجة لضربات جوية استباقية نفذها سلاح الجو على نقاط تجمع لمليشيا “حطين” في جنوب مدينة سرت.

وأوضح أن عدد ” 3 ” عناصر من قوات الوفاق من مدينة مصراتة نتيجة لضربات جوية استباقية نفذت من قبل سلاح الجو على تجمع مسلح تابع لقوات الوفاق في جنوب مدينة سرت وهذا فجر الجمعة الزروق امعيتيق، محمد جمال الشتيوي، أحمد الساحلي .

وأوضح المصدر أن المدعو حاجي مصطفى القروي من مواليد 1993 ومن مدينة زوارة والتابع لحكومة الوفاق توفي متأثرا بجراحه في إحدى المصحات الطبية في دولة تونس صباح اليوم الجمعة بعد تعرضه لإصابة أثناء المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور الخلة طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24