سلامة وويليامز يبحثان مع بوجيا آخر التطورات في ليبيا

اجتمع الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز أمس، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا آلان بوجيا، وممثلي عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وناقش اللقاء بحسب المكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة، آخر التطورات على الأرض، والجهود المبذولة لتعزيز موقف دولي موحد بشأن ليبيا.

كما التقى المبعوث الأممي ‫غسان سلامة‬ ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز أمس بسفير هولندا لارس تومرز، ونائبته غابرييلا ميتز في تونس.

وناقش الطرفان بحسب البعثة الأممية الجهود المستمرة لإحياء العملية السياسية في ليبيا، علاوة على أوضاع المهاجرين وقضايا حقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، رحب سلامة‬ بسفير الجمهورية التشيكية الجديد لدى ليبيا جان فيتال، في مكتب البعثة بتونس، متمنيا له التوفيق في مهمته.

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