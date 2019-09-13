السعيدي: في هذه الحالة سينتهي عمل البعثة الأممية

رأى عضو مجلس النواب علي السعيدي، أن موعد انتهاء عمل البعثة الأممية في ليبيا سيأتي عندما تنتهي العمليات العسكرية في البلاد.

وقال السعيدي في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، في رد على سؤالنا حول موقفه إزاء قرارا مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام حتى 15 سبتمبر 2020، “بخصوص تمديد البعثة الاممية في ليبيا نحن في انتظار إنهاء العمليات العسكرية في غرب البلد وكذلك في كل الوطن لإنهاء الإرهاب والتطرف في ليبيا، وعليه عندما تنتهي العمليات العسكرية ينتهي عمل البعثة الأممية في ليبيا“.

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