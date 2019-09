الخرطوش يكشف عن خسائر تفوق الـ 60 قتيلا وآليات للوفاق في محاور القتال بطرابلس

المتوسط

كشف المسؤول الإعلامي باللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش، اليوم الجمعة، أن اشتباكات وقعت منذ صباح اليوم في مناطق الزطارنة ومنطقة وادي الربيع وعين زارة والأحياء البرية وكوبري المطار في محاولة التقدم على نقاط الجيش.

وأكد أن رد القوات المسلحة كان قويا في جميع المحاور، حيث كانت محاولة يائسة لمليشيات الوفاق للتقدم، ومنوا بعدد قتلى كبير واستهداف أكثر من 9 آليات

ولفت إلى أن المليشيات حاولت التقدم في محور كازيرما، منوها إلى الرد السريع من الجيش والذي أسفر عن عدد من القتلى في بداية المواجهة المباشرة قبل تراجع المليشيات.

وأشار الخرطوش إلى أن سرية م.د كورنت التابعة للواء 73 مشاة نجحت في إستهداف قاعدة لمليشيات الوفاق، وضعت لمحاولة استهداف آليات للجيش، مؤكدا تدمير القاعدة بالكامل وقتل عدد من الأفراد المتواجدين بالقرب منها، كما نجحت السرية في تدمير آلية تحمل سلاح عيار 30 ملي وآلية ثانية تحمل سلاحا ثقيلا مما أدى إلى تراجع العدو للخلف.

ونوه إلى سرية م.د كورنت بالكتيبة 128 مجحفل نجحت في إستهداف دبابه T55 في محور وادي الربيع.

