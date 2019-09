المتوسط

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، اليوم الجمعة، هروب مليشيات الزاوية وشورى بنغازي والمرتزقة الأجانب من ساحات الاشتباكات أمام قوات الجيش.

وأوضح المركز أن تلك المليشيات هربت إلى غريان، تاركة جثثهم وآلياتهم المسلحة في محور غوط الريح.

The post الجيش : هروب مليشيات الزاوية وشورى بنغازي إلى غريان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية