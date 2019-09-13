في طرابلس.. الجيش يصد هجوم مجموعات الوفاق المسلحة ويكبدها خسائر كبيرة

طرابلس-العنوان

قال المسؤول الإعلامي باللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش، اليوم الجمعة، أن خسائر مجموعات الوفاق المسلحة في محاور العاصمة طرابلس تفوق الـ 60 قتيلا بالإضافة إلى خسائر في الآليات.

وأوضح الخرطوش بأن مناطق الزطارنة ووادي الربيع وعين زارة والأحياء البرية وكوبري المطار شهدت صباح اليوم اشتباكات في محاولة التقدم على نقاط الجيش، مؤكدا أن القوات المسلحة كان لها الرد القوي في جميع المحاور وردت على المحاولة اليائسة للتقدم وتم إرجاع العدو بعد استهداف آليات تزيد عن 9 آليات وتكبده عددا كبيرا في الأرواح.

وأضاف الخرطوش بأن اللواء 73 مشاة في محور كازيرما في رده السريع على العدو نتج عنه عدد من القتلى في بداية المواجهة المباشرة قبل تراجع العدو ومدافع الهاون ألحقت خسائر كبيرة في صفوفهم.

وقال الخرطوش بأن سرية “م.د كورنت” التابعة للواء 73 مشاة نجحت في استهداف قاعدة للعدو وضعت لمحاولة استهداف آليات الجيش، وتم تدمير قاعدة للعدو وعدد من الأفراد المتواجدين بالقرب منها، ونجحت السرية في تدمير آلية تحمل سلاح عيار 30 ملي وآلية ثانية مما أدى إلى تراجع العدو للخلف.

وأضاف الخرطوش بأن السرية “م.د كورنت” بالكتيبة 128 مجحفل نجحت في استهداف دبابه T55 في محور وادي الربيع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية