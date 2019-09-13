استلام معدات تشغيل الوحدة الثالثة الغازية شمال بنغازي

استلمت الشركة العامة للكهرباء أمس قطع الغيار التشغيلية الخاصة بالوحدة الثالثة الغازية شمال بنغازي، والمتوقفة عن العمل منذ أربعة أشهر، حسبما نشرته الشركة على موقعها الرسمي.

وأوضحت الشركة في منشور لها أن القدرة التشغيلية للوحدة الثالثة تقدر بمئة وخمسين ميغاوات، متوقعة دخول الوحدة المذكورة على الشبكة بداية الأسبوع القادم، ما سيسهم في سد العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية بشكل كبير.

كما أشارت الشركة إلى أن هذه الخطوة جاءت بناء على تعليمات رئيس الهيئة العامة للكهرباء، والمدير التنفيذي للشركة، وشركة الأعمال الكهربائية.

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