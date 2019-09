الوفد الليبي يشارك في اختتام دورة الجودة الرياضية بالأردن

المتوسط

اختتمت أمس الخميس فعاليات الدورة الرياضية العربية التي نظمها مركز إعداد القادة بوزارة الشباب بالمملكة الاردنية تحت عنوان ” إدارة الجودة للهيئات الرياضية” بمشاركة ليبية وعربية

وقال مدير عام مدينة الحسين للشباب الدكتور عاطف الرويضان إن الدورة جاءت لتعميق وتجذير ثقافة التميز لدى الهيئات الرياضية العربية لتكون قادرة على استيعاب كل ما هو جديد في تقديم خدمات نوعية ومميزة لمتلقي الخدمة وإتاحة الفرصة للهيئات الرياضية للمشاركة في جوائز التميز على المستوى المحلي والعربي والإقليمي والقدرة على الاستثمار الأفضل في المنشئات الرياضية وصولا إلى مفهوم الاستدامة والاستمرارية لتوفير الموارد المالية التي تدعم وتصب في المجهود الرياضي ودعم المنتخبات والفرق الرياضية.

يذكر بأن الدورة استمرت لخمسة أيام بمشاركة عدد من الدول العربية، احتوت على جلسات حوارية ومحاضرات حول ادارة الجودة ودورها في تحقيق الاداء المتميز والتسويق والاستثمار وادارة الازمات والتقييم ومؤشرات الاداء إلى جانب زيارة عدد من الاندية والهيئات الرياضية

