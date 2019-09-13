قيادي بالوفاق يكشف آْخر المستجدات جنوب طرابلس

كشف آمر غرفة العمليات الميدانية اللواء أحمد أبوشحمة في تصريحات اعلامية عن قيام قوات الوفاق بتعزيز مواقعها بإتجاه محور الكازيرما وشيل السويحلي ومثلث الكهرباء، مشيراً إلى تدمير مدرعة تايغر تابعة لقوات الجيش الوطني.

بدوره، أفاد المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب بإصابة طفلة بشظايا في الرقبة نتيجة قصف عشوائي استهدف منطقة طريق المطار خلف خزانات النفط، وأوضح أن الطفلة أوسمة محمد حمزة نقلت إلى المستشفى الميداني طريق المطار لتلقي العلاج.

ولا تزال الاشتباكات المسلحة مستمرة في محيط وضواحي العاصمة طرابلس بين قوات الوفاق وقوات الجيش الوطني بعدد من محاور القتال، بالاضافة إلى قيام سلاح الجو بتنفيذ غارات جوية.

وكانت اشتباكات متقطعة قد إندلعت مساء اليوم بين قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات الجيش الوطني في منطقة العربان الواقعة 30 كم جنوب شرق غريان.

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