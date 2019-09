الوطنية للنفط تبحث مع شركة سرت معدلات الإنتاج وأداء الحقول احتياطاتها

المتوسط

ناقش وفد من المؤسسة الوطنية للنفط، مع ممثلين من شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط، معدلات الانتاج من النفط والغاز الحر والمصاحب في الفترة المتراوحة بين مارس 2019 ويوليو 2019.

جاء ذلك خلال الاجتماع الفني الثاني بين الجانبين والذي عقد يومي الأربعاء والخميس، بمرسى البريقة، لمناقشة أنشطة الشركة وبرامجها الحالية والمقترحة للسنوات القادمة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض نشاط ادارة الصحة والسلامة والبيئة، والاطلاع على حسن سير عمليات نقل الغاز وتزويده، والتطرّق إلى مختلف الدراسات المكمنية المنفذّة والتي تعتزم الشركة القيام بها في المستقبل.

كما ناقش الحضور أداء الحقول واحتياطاتها النفطية ومعدلات الإنتاج المتوقعة من النفط والغاز الحر والمصاحب للعشر سنوات القادمة ومستهدفات وبرامج عام 2020، وكذلك صيانة وإصلاح الابار ونتائج عمليات الصيانة والتي منها النتائج المشجعة لصيانة البئر الأفقي C318H_6 باستخدام جهاز التحكم في انتاج المياه المنتجة ICD.

