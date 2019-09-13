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المسماري: لا نستطيع تحديد موعد انتهاء معركة طرابلس لكن نتوقع اقتحامها في أي لحظة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

قال  المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، لا نستطيع تحديد موعد انتهاء معركة طرابلس فهي معركة طويلة وليست عسكرية فقط “.

وأضاف المسماري، في تصريحات تليفزيونية له، ” نتوقع دخول طرابلس في أي لحظة لأن الجماعات الإرهابية دائما تنسحب في أي لحظة حال غياب الدعم المالي التركي القطري “.

وأوضح المسماري، أن ” محاولة الهجوم على قاعدة الجفرة جاءت بعد خسائر الميليشيات في طرابلس ، وتم استهداف طائرات شحن قادمة من تركيا عدة مرات “.

وأكمل المسماري، أن ” ما يعطل العمليات اعلسكرية في طرابلس هو الالتزام بقواعد الاشتباك لتنفيذ المعادلة الصعبة الحفاظ على المدنيين وحماية المنشأت والتقدم في كل المحاور والقضاء على الميليشيات “.

وأضاف المسماري، أن ” طرابلس اليوم تشهد معارك شرسة ونحن نعمل على حماية المدنيين ، موضحا أن تركيا تعمل على نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، وهناك 3 مطارات خارج السيطرة معتيقة ومصراتة وزوارة تُستخدم في أعمال إرهابية ,

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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