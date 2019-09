السعيدي: عمل البعثة الأممية ينتهي بانتهاء العمليات العسكرية

المتوسط

توقع عضو مجلس النواب علي السعيدي، أن عمل البعثة الأممية في ليبيا سينتهي بانتهاء العمليات العسكرية في البلاد.

وعلق السعيدي في تصريحات صحفية على قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، “بخصوص تمديد البعثة الاممية في ليبيا نحن في انتظار إنهاء العمليات العسكرية في غرب البلد وكذلك في كل الوطن لإنهاء الإرهاب والتطرف في ليبيا، وعليه عندما تنتهي العمليات العسكرية ينتهي عمل البعثة الأممية في ليبيا“.

