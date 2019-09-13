رئيس هيأة الرقابة الإدارية يتابع إعداد التقرير السنوي للهيأة لسنة 2019 م

البيضاء 13 سبتمبر 2019 (وال)- عقد رئيس هيأة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب الأستاذ عبد السلام الحاسي، اجتماعًا ضم مديري الإدارات العامة والفرعية والمكاتب بالهيأة.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد أمس الخميس، مناقشة المراحل التي وصل إليها إعداد التقرير السنوي للهيأة لسنة 2019 م.

وأكد الأستاذ عبد السلام الحاسي على ضرورة إنجاز التقرير في الموعد المحدد له، وتلافي التأخير في إنجازه، وأن يكون بمستوى الجهد الذي بذل به.

وشدّد الأستاذ عبد السلام الحاسي على ضرورة انتهاء اللجان المكلفة بمراجعة وتقييم بعض الجهات من أعمالها، لتضمين الملاحظات التي تم تسجيلها في التقرير.

ونوه الأستاذ عبد السلام الحاسي لجهود موظفي وأعضاء الهيأة في تجهيز التقرير السنوي للهيأة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التركيز على الملفات المهمة الخدمية، والتي سبق التأكيد على متابعتها من شأنه أن يسهم في جعل التقرير السنوي ذو أهمية، ويرتقي إلى طموحات المواطن.

في المقابل، أكد مديري الإدارات العامة والفرعية والمكاتب أن أغلب الملفات التي يتم العمل عليها، تسير بشكل جيد ويتم مُوافاة لجنة أعداد التقرير السنوي بالملاحظات أولاً بأول. (وال- البيضاء) ع ع

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