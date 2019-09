بلدية بنغازي تشرع تعمل على فتح مسارات جديدة للطرق والشوارع

المتوسط

أعلنت بلدية بنغازي أنها تعمل على فتح عدد من مسارات الطُرق والشوارع في المدينة لحل الاختناقات المُرورية والتخفيف من الازدحام.

وأوضحت عبر تدوينة على صفحتها بفيسبوك، أن هذه المسارات تتمثل في : امتداد شارع الوحدة العربية (شارع عشرين) من الطريق الدائري إلى الرابع إلى مسار الطريق الدائري السادس مُروراً بالطريق الدائري الخامس، امتداد شارع الحجاز من الطريق الدائري الخامس إلى مسار الطريق الدائري السادس، استكمال فتح مسار شارع الكويت من الطريق الدائري الرابع إلى الطريق الدائري الخامس ، ازدواج الطريق الدائري الخامس من طريق العروبة(جزيرة الطائرة ) إلى شارع جمال عبدالناصر (طريق الهواري ) .

ودعت البلدية المواطنين الذين لديهم مباني أو أكشاك أو آليات أو أية عوائق أُخرى واقعة في المسارات المذكورة ضرورة إزالتها، وعدم إقامة أية عوائق جديدة بالمسارات المُبينة، مؤكدة أنها ستُحمل المُخالفين كافة التَبِعات القانونية والمالية المُترتبة على عدم إزالة تلك العوائق .

