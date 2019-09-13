مصرف ليبيا المركزي يبحث أسباب إيقاف المقاصة الإلكترونية مع مديري المصارف

بنغازي 13 سبتمبر 2019 (وال)- عقد مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي – البيضاء إدريس لاحمير، اجتماعاً ضم مديري المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية.

هذا وناقش إدريس لاحمير خلال الاجتماع عقده بمقر المصرف في بنغازي، العراقيل التي تُواجه عمل المصارف، خصوصاً فيما يتعلق بعمل المقاصة الإلكترونية، والعادية والمشاكل التي تعطل عملها.

كما بحث إدريس لاحمير آلية العمل على تخفيض مدة المقاصة للصكوك في كافة المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية، إلى جانب حلحلة جميع المشاكل بين المصارف بخصوص المقاصة الإلكترونية.

يُشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي – طرابلس، كان قد أعلن عن إيقاف المقاصة الإلكترونية في كافة المصارف التجارية بالبلاد، بسبب خلل فني أدت إلى تعطل تحصيل الصكوك بين المصارف. (وال- بنغازي) ع ع

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