اشتباكات مسلحة في طرابلس وتحركات في عدة محاور

شهد اليوم الجمعة تجدد الاشتباكات المسلحة بين الجيش الوطني ومجموعات مسلحة تابعة للوفاق في عدة محاور منها منطقة سوق الخميس امسيحل ومطار طرابلس، حيث واصل الجيش سيطرته على وسط مدينة سوق الخميس امسيحل، وكامل المطار.

فيما تشهد منطقة العزيزية وسوق السبت هدوءاً حذراً مع تحليق مكثف للطيران الحربي التابع للقوات المسلحة الذي يواصل قصف مواقع قوات الوفاق بمنطقة سيدي فرحات بين العزيزية وسوق السبت منذ أمس وصباح اليوم.

إلى ذلك أفاد مصدر لـ 218 عن سماع دوي 3 ضربات جوية في اتجاه قاعدة الجفرة الجوية مع وجود انتشار أمني في تقاطعات الشوارع بمدينة هون ومداخلها فيما لم تؤكد أي جهات رسمية بعد، نقاط الضربات الجوية على وجه التحديد وما أسفرت عنه .

وتواترت أخبار أخرى عن تشكيلات مسلحة تتبع الوفاق تتجه إلى سرت، وقالت إحدى منصات التواصل الاجتماعي المحسوبة على الجيش الوطني إن سيارات مسلحة تابعة لتشكيلات مدينة مصراتة وهي كتيبة حطين/ السرية 88 والتي قوامها 100 آلية قد دخلت نطاق الحدود الإدارية لمدينة سرت .. ورجح ذات المصدر أن الوجهة إحدى المنطقتين الحيويتين، الجفرة أو الموانئ النفطية.

و ذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني لاحقا على صفحتها الرسمية – فجر اليوم الجمعة – أن مقاتلات سلاح الجو استهدفت رتلاً مُكوّناً من 19 آلية مُسلحة في مدينة سرت كانت تتحشّد لتنفيذ “عمليات عدوانية” تستهدف من خلالها وحدات القوات المُسلحة – حسب وصفها.

وأفادت الشعبة أن “القيادة العامة للقوات المُسلحة أعلنت عن إسقاط طائرة تُركية مُسيرة للمرة الثالثة تواليا “.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية