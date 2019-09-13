الحكومة الليبية المؤقتة: يومي 15 – 16 سبتمبر عطلة رسمية تخليدًا لذكرى “يوم الشهيد”

قرنادة 13 سبتمبر 2019 (وال)- أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة، أن يومي 15 – 16 من شهر سبتمبر الجاري عطلة رسمية، تخليدًا لذكرى “يوم الشهيد”.

هذا وجاء ذلك في بيان تعميم – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – “تنظيمًا وتشريفًا لما ورد .. وعملا بأحكام المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم “12” لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل، بمنح إجازة ليوم العمل الواقع بين العطلة الأسبوعية والعطلة الرسمية، على أن تُخصم من الإجازة السنوية، ولتوافق ذكرى “يوم الشهيد” ليوم الإثنين، مع وقوع يوم الأحد بين يوم عطلة أسبوعية وعطلة رسمية”.

عليه .. ووفقًا لتعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني، فإنه تقرر بأن يكون يومي الأحد والإثنين الموافق 15 – 16 سبتمبر 2019 م، عطلة رسمية على أن يُستثنى من ذلك المؤسسات والجهات العامة، التي تتطلب طبيعة عملها التواجد بمقراتها. (وال- قرنادة) م ك/ ر ت

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