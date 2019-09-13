المشري يجتمع بممثلين عن 29 دولة في أنقرة

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الخميس سفراء وممثلي عدد من الدول العربية والأفريقية المعتمدين لدى تركيا في اجتماع عقد في أنقرة لإطلاعهم على آخر التطورات السياسية في البلاد.

وأوضح المشري – بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة – رؤية المجلس من مجريات الأحداث ومستقبل العملية السياسية في ليبيا، إضافة لقيامه بالرد على تساؤلات المشاركين في الاجتماع وتبيان الآثار المترتبة على ما وصفها بالعدوان على طرابلس إضافة لسبل العودة للمسار السياسي.

وشارك في اللقاء الموسع سفراء وممثلو 29 دولة عربية وإفريقية إضافة لسفير ليبيا عبد الرزاق مختار وعميد سفراء أفريقيا بتركيا ومندوب جامعة الدول العربية لدى تركيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية