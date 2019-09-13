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المشري يجتمع بممثلين عن 29 دولة في أنقرة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الخميس سفراء وممثلي عدد من الدول العربية والأفريقية المعتمدين لدى تركيا في اجتماع عقد في أنقرة لإطلاعهم على آخر التطورات السياسية في البلاد.

وأوضح المشري – بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة – رؤية المجلس من مجريات الأحداث ومستقبل العملية السياسية في ليبيا، إضافة لقيامه بالرد على تساؤلات المشاركين في الاجتماع وتبيان الآثار المترتبة على ما وصفها بالعدوان على طرابلس إضافة لسبل العودة للمسار السياسي.

وشارك في اللقاء الموسع سفراء وممثلو 29 دولة عربية وإفريقية إضافة لسفير ليبيا عبد الرزاق مختار وعميد سفراء أفريقيا بتركيا ومندوب جامعة الدول العربية لدى تركيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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